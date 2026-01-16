Трамп угрожает тарифами странам, которые встанут на пути США в вопросе Гренландии

Президент США Дональд Трамп допускает тарифы против тех стран, которые выступают против его намерений присоединить Гренландию к Америке.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

На мероприятии в Белом доме Трамп пригрозил лидерам нескольких стран, что если они не повысят цены на лекарства, они столкнуться с высокими тарифами на весь их импорт в США.

В контексте такой стратегии американский лидер вспомнил о Гренландии.

"Я могу поступить так же и с Гренландией. Я могу ввести тарифы на страны, если они "не согласятся с Гренландией", потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности", - сказал он.