Трамп угрожает тарифами странам, которые встанут на пути США в вопросе Гренландии
Президент США Дональд Трамп допускает тарифы против тех стран, которые выступают против его намерений присоединить Гренландию к Америке.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
На мероприятии в Белом доме Трамп пригрозил лидерам нескольких стран, что если они не повысят цены на лекарства, они столкнуться с высокими тарифами на весь их импорт в США.
В контексте такой стратегии американский лидер вспомнил о Гренландии.
"Я могу поступить так же и с Гренландией. Я могу ввести тарифы на страны, если они "не согласятся с Гренландией", потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности", - сказал он.
Требования Трампа по Гренландии
Напомним, президент США Дональд Трамп последнее время регулярно говорит о том, как США нужна Гренландия. По его словам, это якобы вопрос нацбезопасности и защиты от России и Китая.
Несколько дней назад он заявлял, что хочет построить на территории Гренландии систему противоракетной обороны "Золотой купол". По его мнению, если НАТО не обеспечит такой сценарий, Гренландию могут захватить Россия или Китай.
Американский лидер рассматривает как приобретение острова, так и силовой сценарий.
При этом, по информации The Economist, в Европе уже рассматривают три основных сценария защиты острова.
Речь о разрядке напряженности с помощью дипломатии и миссии "Арктический часовой", сдерживании и контрмерах против США через экономическое давление и санкции, и ожидании, что Трамп переключится на другие приоритеты, а его заявления окажутся стратегическим блефом.