Трамп погрожує розпочати ще одну війну, - Politico

Президент США Дональд Трамп пригрозив Колумбії військовою операцією, натякнувши на розширення силових дій після Венесуели і попередивши про можливі наслідки для країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію POLITICO.
Трамп надіслав різке попередження Колумбії, заявивши, що Вашингтон може розширити військові операції для боротьби з наркотрафіком на територію країни.
За його словами, Колумбія виробляє велику кількість заборонених речовин, і лідер держави має бути готовий до наслідків, інакше країна стане наступним об'єктом дій США.
Раніше Трамп уже згадував про плани розширити операції, аналогічні діям у Венесуелі, на Мексику і Колумбію.
З вересня 2025 року США завдали щонайменше 20 ударів по морських суднах у Карибському морі та Тихому океані, які, за непідтвердженими даними, могли перевозити наркотики.
Для посилення тиску на наркотрафік Білий дім зосередив у регіоні значні сили: сучасний авіаносець, атомний підводний човен, судно спеціального призначення, десятки інших бойових кораблів, понад 14 тисяч військовослужбовців і винищувачі п'ятого покоління F-35.
Судячи із заяв Трампа, аналогічна стратегія силового тиску може бути застосована до Колумбії. Такий сценарій підкреслює готовність США розширювати свої військові операції в регіоні та використовувати масштабні ресурси для реалізації поставлених завдань.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп підтвердив захоплення венесуельського танкера американськими військовими біля узбережжя країни й анонсував нові дії проти режиму Ніколаса Мадуро, наголосивши, що попереду й "інші новини" в цьому напрямку.
