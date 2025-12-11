RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп грозится начать еще одну войну, - Politico

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп пригрозил Колумбии военной операцией, намекнув на расширение силовых действий после Венесуэлы и предупредив о возможных последствиях для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO.

Трамп направил резкое предупреждение Колумбии, заявив, что Вашингтон может расширить военные операции для борьбы с наркотрафиком на территорию страны.

По его словам, Колумбия производит большое количество запрещенных веществ, и лидер государства должен быть готов к последствиям, иначе страна станет следующим объектом действий США.

Продолжение силовой стратегии

Ранее Трамп уже упоминал о планах расширить операции, аналогичные действиям в Венесуэле, на Мексику и Колумбию.

С сентября 2025 года США нанесли не менее 20 ударов по морским судам в Карибском море и Тихом океане, которые, по неподтвержденным данным, могли перевозить наркотики.

Военная группировка США в регионе

Для усиления давления на наркотрафик Белый дом сосредоточил в регионе значительные силы: современный авианосец, атомную подводную лодку, судно специального назначения, десятки других боевых кораблей, более 14 тысяч военнослужащих и истребители пятого поколения F-35.

Возможные последствия для Колумбии

Судя по заявлениям Трампа, аналогичная стратегия силового давления может быть применена к Колумбии. Такой сценарий подчеркивает готовность США расширять свои военные операции в регионе и использовать масштабные ресурсы для реализации поставленных задач.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп подтвердил захват венесуэльского танкера американскими военными у побережья страны и анонсировал новые действия против режима Николаса Мадуро, подчеркнув, что впереди и "другие новости" в этом направлении.

Отметим, что обсуждение параметров возможного мирного соглашения продолжается, но позиции Украины, США и России остаются сильно разными, из-за чего европейские структуры оценивают процесс как затянувшийся на месяцы

