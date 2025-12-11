Трамп грозится начать еще одну войну, - Politico

Трамп направил резкое предупреждение Колумбии, заявив, что Вашингтон может расширить военные операции для борьбы с наркотрафиком на территорию страны.

По его словам, Колумбия производит большое количество запрещенных веществ, и лидер государства должен быть готов к последствиям, иначе страна станет следующим объектом действий США.

Продолжение силовой стратегии

Ранее Трамп уже упоминал о планах расширить операции, аналогичные действиям в Венесуэле, на Мексику и Колумбию.

С сентября 2025 года США нанесли не менее 20 ударов по морским судам в Карибском море и Тихом океане, которые, по неподтвержденным данным, могли перевозить наркотики.

Военная группировка США в регионе

Для усиления давления на наркотрафик Белый дом сосредоточил в регионе значительные силы: современный авианосец, атомную подводную лодку, судно специального назначения, десятки других боевых кораблей, более 14 тысяч военнослужащих и истребители пятого поколения F-35.

Возможные последствия для Колумбии

Судя по заявлениям Трампа, аналогичная стратегия силового давления может быть применена к Колумбии. Такой сценарий подчеркивает готовность США расширять свои военные операции в регионе и использовать масштабные ресурсы для реализации поставленных задач.