Трамп угрожает удвоить 25% торговые пошлины для Канады

Президент Дональд Трамп отреагировал на решение Канады ввести пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Трамп снова назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором" Канады и пригрозил в два раза увеличить 25% пошлины, которые США применила к канадским товарам.

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он вводит пошлины против США, наши тарифы в ответ немедленно увеличатся на такую же сумму", - написал Трамп.

Пошлины Трампа

Напомним, новые 25%-ные пошлины Трампа на товары из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20% вступили в силу 4 марта.

Тарифы против Мексики и Канады президент США объясняет якобы борьбой с наркоторговлей, а именно распространением фентанила. В своей сети Truth Social американский лидер написал, что наркотики все еще поступают в его страну из Мексики и Канады в очень высоких и неприемлемых количествах .

" Мы не можем позволить этой беде продолжать наносить вред США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные тарифы вступят в силу", - отметил он.

Ответ Канады

В ответ на новые тарифы США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пояснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму 30 миллиардов долларов. На остальные товары на сумму 125 миллиардов долларов - через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А тем временем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные сборы Соединенных Штатов не будут отменены.