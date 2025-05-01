Трамп погрожує: за купівлю нафти в Ірану - вторинні санкції від США

"Усі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені, ЗАРАЗ! Будь-яка країна або людина, що купує БУДЬ-ЯКУ кількість нафти або нафтохімічної продукції в Ірану, негайно піддасться вторинним санкціям", - пише Трамп.

Він наголосив, що країнам, які купують іранську нафту, "не буде дозволено вести бізнес" зі США "в жодній формі і в жодному вигляді".