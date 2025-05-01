Трамп погрожує: за купівлю нафти в Ірану - вторинні санкції від США

Президент США Дональд Трамп закликав країни припинити закупівлі іранської нафти, інакше на них чекають вторинні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Білого дому в Truth Social.
"Усі закупівлі іранської нафти або нафтохімічної продукції мають бути припинені, ЗАРАЗ! Будь-яка країна або людина, що купує БУДЬ-ЯКУ кількість нафти або нафтохімічної продукції в Ірану, негайно піддасться вторинним санкціям", - пише Трамп.
Він наголосив, що країнам, які купують іранську нафту, "не буде дозволено вести бізнес" зі США "в жодній формі і в жодному вигляді".
Нагадаємо, у березні Bloomberg писало, що адміністрація Трампа готова запровадити санкції проти Ірану. Зокрема, проти видобутку іранської нафти.
Того ж місяця стало відомо, що США вперше запровадили санкції проти Китаю. Причиною стало те, що країна купила нафту, яка перебуває під американськими санкціями.
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