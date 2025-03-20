США вперше запровадили санкції проти Китаю за іранську нафту

Сполучені Штати Америки вперше запровадили обмеження проти Китаю за придбання нафти, яка перебуває під американськими санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Санкції було запроваджено проти китайського нафтопереробного заводу Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, який закуповував іранську нафту, порушуючи міжнародні обмеження.

Варто зазначити, що це перший випадок, коли Штати "покарали" Китай за співпрацю з Тегераном у сфері енергетики.

Мінфін США зазначає, що китайське підприємство придбало мільйони барелів нафти на близько 500 мільйоні доларів. Постачання здійснювали судна тіньового флоту, деякі з яких уже перебувають під санкціями за зв’язки з хуситами.

Зазначається, що ця нафта пов’язана з іранськими військовими структурами, зокрема Корпусом вартових ісламської революції. Під санкції потрапив і генеральний директор компанії.

Цікаво і те, що нові обмеження можуть вплинути не лише на іранські постачання, а й на російську нафту. Адже провінція Шаньдун, де знаходиться Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, є центром нафтопереробки для приватних китайських компаній, які раніше закуповували російську нафту.

Наразі не відомо, чи купувала китайська компанія російську нафту останнім часом.

Також під нові санкції США потрапили вісім суден тіньового флоту та чотири компанії-власники, зареєстровані в Гонконзі, Ліберії та Китаї. Судна ходили під прапорами Панами, Сан-Марино, Барбадосу і Коморських островів.

Вашингтон продовжує тиск на Іран, намагаючись обмежити його нафтові доходи та змусити відмовитися від ядерної програми.

Санкції проти Ірану

Варто нагадати, що на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав меморандум про "максимальний тиск" на Іран. Цікаво і те, що ще до своєї інавгурації президент Трамп заявляв, що планує посилювати санкції проти Ірану.