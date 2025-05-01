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Трамп угрожает: за покупку нефти у Ирана - вторичные санкции от США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп призвал страны прекратить закупки иранской нефти, иначе их ждут вторичные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth Social.

"Все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены, СЕЙЧАС! Любая страна или человек, покупающий ЛЮБОЕ количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям", - пишет Трамп.

Он подчеркнул, что странам покупающим иранскую нефть, "не будет разрешено вести бизнес" с США "ни в какой форме и ни в каком виде".

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