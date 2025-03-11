Адміністрація Трампа готова ввести санкції проти Ірану
Адміністрація президента США Дональда Трампа готова запровадити санкції проти Ірану. Зокрема, щодо іранського видобутку нафти.
Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Коли він був президентом востаннє, експорт іранської нафти скоротився до досить скромного рівня", - сказав Райт.
Він додав, що колишній глава Білого дому Джо Байден не зняв, проте припинив їх застосовувати. Це, своєю чергою, збагатило Іран і призвело до низки інших наслідків. Трамп навпаки, прагне зупинити хаос, тому США можуть запровадити санкції.
"Байден не зняв ці санкції, але він припинив їх застосовувати. Це збагатило Іран. А тепер ми побачили, що сталося з хуситами, "Хезболлою" та "ХАМАСом". Це був хаос. То президент Трамп прагне зупинити хаос і принести мир у всьому світі? Безумовно. Чи можемо ми дозволити собі скорочення експорту іранської нафти? Безумовно", - резюмував міністр під час інтерв'ю.
Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче домовиться з Іраном про ядерну угоду, щоб не допустити появи ще однієї ядерної зброї. Зокрема, він надіслав лідеру країни відповідного листа з пропозицією таких переговорів.
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