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Адміністрація Трампа готова ввести санкції проти Ірану

Вівторок 11 березня 2025 01:26
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Адміністрація Трампа готова ввести санкції проти Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова запровадити санкції проти Ірану. Зокрема, щодо іранського видобутку нафти.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Коли він був президентом востаннє, експорт іранської нафти скоротився до досить скромного рівня", - сказав Райт.

Він додав, що колишній глава Білого дому Джо Байден не зняв, проте припинив їх застосовувати. Це, своєю чергою, збагатило Іран і призвело до низки інших наслідків. Трамп навпаки, прагне зупинити хаос, тому США можуть запровадити санкції.

"Байден не зняв ці санкції, але він припинив їх застосовувати. Це збагатило Іран. А тепер ми побачили, що сталося з хуситами, "Хезболлою" та "ХАМАСом". Це був хаос. То президент Трамп прагне зупинити хаос і принести мир у всьому світі? Безумовно. Чи можемо ми дозволити собі скорочення експорту іранської нафти? Безумовно", - резюмував міністр під час інтерв'ю.

Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче домовиться з Іраном про ядерну угоду, щоб не допустити появи ще однієї ядерної зброї. Зокрема, він надіслав лідеру країни відповідного листа з пропозицією таких переговорів.

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