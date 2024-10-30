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"Заплатить високу ціну". Трамп погрожує ЄС перед виборами в США

Середа 30 жовтня 2024 13:07
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"Заплатить високу ціну". Трамп погрожує ЄС перед виборами в США Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейському союзу (ЄС) доведеться "заплатити велику ціну", якщо кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп переможе у виборах. Усе через те, що Європа "не купує достатньо американського експорту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, яке цитує Трампа.

"Ось що я вам скажу, ЄС звучить так мило, так чудово, чи не так? Всі ці милі європейські маленькі країни, які зібралися разом... Вони не забирають наші машини. Вони не забирають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони продають мільйони й мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні, їм доведеться заплатити велику ціну", - заявив Трамп під час мітингу в штаті Пенсильванія.

Як пише Reuters, Трамп пригрозив запровадити 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю. Відповідний крок, своєю чергою, вдарить по ланцюгах поставок по всьому світу й може спровокувати відповідні заходи та підвищить витрати.

Вибори в США

Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада. Основними суперниками в боротьбі за посаду є Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, та Камала Гарріс, що виступає від Демократичної партії.

Останні соціологічні опитування показують, що Трамп має незначну перевагу над Гарріс у рейтингах. Водночас, за даними дослідження, проведеного агентством Bloomberg, шанси обох кандидатів залишаються рівними в семи важливих для виборів штатах.

РБК-Україна підготувало розгорнутий аналіз обох кандидатів.

Нещодавно Трамп разом зі своїм кандидатом на посаду віцепрезидента, Джей Ді Венсом, оприлюднили план врегулювання війни в Україні.

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