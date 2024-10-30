"Заплатит высокую цену". Трамп угрожает ЕС перед выборами в США

Европейскому союзу (ЕС) придется "заплатить большую цену", если кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп победит в выборах. Все из-за того, что Европа "не покупает достаточно американского экспорта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое цитирует Трампа.

"Вот что я вам скажу, ЕС звучит так мило, так замечательно, не так ли? Все эти милые европейские маленькие страны, которые собрались вместе... Они не забирают наши машины. Они не забирают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они продают миллионы и миллионы автомобилей в США. Нет, нет, нет, нет, им придется заплатить большую цену", - заявил Трамп во время митинга в штате Пенсильвания.

Как пишет Reuters, Трамп пригрозил ввести 10% пошлины на импорт из всех стран и 60% пошлины на импорт из Китая. Соответствующий шаг, в свою очередь, ударит по цепочкам поставок по всему миру и может спровоцировать ответные меры и повысит расходы.

Выборы в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 5 ноября. Основными соперниками в борьбе за пост являются Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и Камала Харрис, выступающая от Демократической партии.

Последние социологические опросы показывают, что Трамп имеет незначительное преимущество над Гаррисом в рейтингах. В то же время, по данным исследования, проведенного агентством Bloomberg, шансы обоих кандидатов остаются равными в семи важных для выборов штатах.

РБК-Украина подготовило развернутый анализ обоих кандидатов.

Недавно Трамп вместе со своим кандидатом на должность вице-президента, Джей Ди Венсом, обнародовали план урегулирования войны в Украине.