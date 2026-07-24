Трамп погрожує ЄС через "практику пограбування" техногігантів США

Трамп погрожує ЄС

Трамп звинуватив Європейський Союз у тому, що він знову оштрафував великі американські компанії. На його думку, це було зроблено без жодної причини та пояснень.

Очільник США наводить такі дані про штрафи ЄС:

Apple - 15 мільярдів доларів,

Meta - 3 мільярди доларів,

Amazon - 2,5 мільярда доларів,

Google - 1 мільярд доларів.

"Це доводить загальну суму збитків Google до понад 18 мільярдів доларів! Ця незаконна та вкрай дискримінаційна практика... не продовжиться під час адміністрації Трампа", - зазначив він.

Трамп обіцяє розслідування та нові штрафи

Президент США заявив про початок негайного розслідування щодо практики "пограбування" американських компаній і, відповідно, американських платників податків.

"Європейський Союз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну та вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані", - повідомив він.

Також Трамп зазначив, що на них США буде запроваджено значне тарифне обмеження якомога швидше.