Трамп угрожает ЕС из-за "практики ограбления" техногигантов США

Apple, Meta, Amazon и Google заплатят десятки миллиардов долларов штрафов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.
Трамп обвинил Европейский Союз в том, что он снова оштрафовал крупные американские компании. По его мнению, это было сделано без всякой причины и объяснений.
Глава США приводит следующие данные о штрафах ЕС:
"Это доводит общую сумму ущерба Google до более чем 18 миллиардов долларов! Эта незаконная и крайне дискриминационная практика... не продолжится во время администрации Трампа", - отметил он.
Президент США заявил о начале немедленного расследования из-за практике "ограбления" американских компаний и, соответственно, американских налогоплательщиков.
"Европейский Союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их постоянно предупреждал. Штрафы будут полностью упразднены", - сообщил он.
Также Трамп отметил, что на них США будет введено значительное тарифное ограничение как можно скорее.
Напомним, в январе Трамп допустил тарифы против стран, выступающих против его намерений присоединить Гренландию к Америке.
Евросоюз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро за нарушение антимонопольных правил. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что ответит на такие действия.