Трамп поговорив з Зеленським і зідзвонився з лідерами НАТО після зустрічі з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським після зустріч з диктатором Володимиром Путіним. Також Трамп подзвонив лідерам країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила журналістам, що під час польоту до Вашингтона Трамп мав "тривалу розмову" з президентом України Зеленським.
Станом на 9:30 президент США розмовляв телефоном з лідерами НАТО. Тому висадка Трампа з літака затримувалася, оскільки президент завершував розмову.
Журналіст Axios Барак Равід написав в X (Twitter), що телефонна розмова Дональда Трампа з Зеленським та європейськими союзниками тривала понад 1,5 години.
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на Єврокомісію, крім Зеленського, у розмові брали участь:
Також брали участь генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.
В Офісі президента підтвердили журналістам, що розмова Зеленського і Трампа відбулася і вже завершилася.
Зазначається, що це був тривалий дзвінок, спочатку поговорили Зеленський і Трамп, потім під'єдналися європейські лідери.
Пізніше президент України повідомив, що поговорив з Трампом один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Розмова сам на сам тривала годину, ще пів години - загальна розмова.
Він підтвердив, що готовий до тристоронньої зустрічі Україна - Америка - Росія, і підкреслив - ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів.
"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - повідомив Зеленський.
Президент наголосив на важливості участі європейці у гарантіях безпеки разом з США.
"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні", - додав він.
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 15 серпня (за київським часом ніч із 15 на 16 серпня), провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.
Зустріч відбулася у форматі "три на три" та тривала майже три години. З боку США разом із Трампом були державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Російську делегацію, окрім Путіна, представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков.
Після переговорів лідери провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання.
Трамп заявив, що угоди щодо України досягти не вдалося, втім "певний прогрес є".
Водночас агентство Reuters повідомило, що американський президент передав Путіну лист від Меланії Трамп, який стосувався українських дітей.
