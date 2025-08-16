Трамп поговорил с Зеленским и созвонился с лидерами НАТО после встречи с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что во время полета в Вашингтон Трамп имел "длительный разговор" с президентом Украины Зеленским.

По состоянию на 9:30 президент США разговаривал по телефону с лидерами НАТО. Поэтому высадка Трампа из самолета задерживалась, поскольку президент завершал разговор.

Журналист Axios Барак Равид написал в X (Twitter), что телефонный разговор Дональда Трампа с Зеленским и европейскими союзниками длился более 1,5 часа.

ОП подтверждает разговор

В Офисе президента подтвердили журналистам, что разговор Зеленского и Трампа состоялся и уже завершился.

Отмечается, что это был длительный звонок, сначала поговорили Зеленский и Трамп, потом подключились европейские лидеры.

Подробности от Зеленского

Позже президент Украины сообщил, что поговорил с Трампом один на один, а затем также с участием европейских лидеров. Разговор один на один длился час, еще полчаса - общий разговор.

Он подтвердил, что готов к трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия, и подчеркнул - ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров.

"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - сообщил Зеленский.

Президент заявил о важности участия европейцев в гарантиях безопасности вместе с США.

"Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны об участии в гарантировании безопасности Украины", - добавил он.