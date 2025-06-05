Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном

За даними ЗМІ, розмова лідерів відбулася на прохання глави Білого дому. Водночас подробиці діалогу наразі не розголошують.

Варто зауважити, що 13 травня західні ЗМІ писали про те, що Трамп планує провести телефонні перемовини із Сі Цзіньпіном вже до кінця тижня. Однак тоді інформація про їх розмову не надавалась.

"Торгова війна" Трампа

2 квітня США запровадили нові митні тарифи на імпорт із понад 180 країн, зі ставками від 10% до 49% залежно від країни походження та категорій товарів. Проте вже через тиждень Білий дім тимчасово зупинив дію цих тарифів на 90 днів і запровадив єдину фіксовану ставку у 10% для всіх держав. Винятком став Китай: для нього митні збори, навпаки, підвищили до 140%. У відповідь Пекін запровадив дзеркальні заходи - мита на американський імпорт сягнули 125%.

Але вже 12 травня США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торгівельній війні.

При цьому минулого тижня Трамп звинуватив Китай, стверджуючи, що Пекін порушив торговельну угоду зі Сполученими Штатами, відповідно до якої він нещодавно різко знизив введені ним же мита на імпорт.

"Погана новина полягає в тому, що Китай, що, мабуть, не є несподіванкою для деяких, повністю порушив свою угоду з нами", - заявив Трамп.