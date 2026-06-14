Трамп поговорив з Путіним, відправить посланців у Москву: що каже Кремль про дзвінок

У Москві наголосили, що Путін був першим серед зарубіжних лідерів, хто зателефонував американському президенту, за майже годину вони встигли обговорити як особисті якості так і політику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника диктатора Росії Юрія Ушакова.
"Дональд Трамп був зворушений сказаним Путіним, подякував, зазначивши, що Володимир Путін першим з усіх іноземних лідерів зателефонував йому в Білий дім", - розповів Ушаков.
За його словами, спілкування проходило "неформально і не без частки гумору".
За словами Ушакова, Трамп під час розмови знову висловився за припинення бойових дій в Україні і висловив готовність "впливати на Київ і європейських партнерів США".
Окремо помічник Путіна повідомив, що президенти домовились про новий візит спецпредставників Трампа - Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера - до Росії найближчим часом.
Сам Путін, як стверджує Ушаков, заявив Трампу, що "ніякі спроби Києва завдавати ударів по мирній інфраструктурі в РФ не змінять ситуацію на полі бою".
Російський диктатор також підтвердив свою стару тезу: якщо Володимир Зеленський хоче зустрічі - "нехай приїздить у Москву".
Ушаков також повідомив, що Путін під час розмови нагадав Трампу, що "Зеленському не варто забувати трагедію Холокосту".
Окремо російський диктатор висловив Трампу подяку особисто Меланії Трамп - за її, як висловився Ушаков, "роль у возз'єднанні російських і українських дітей зі своїми родинами".
Помічник російського президента переказав, що Путін під час розмови висловив повагу до "бійцівських якостей" Трампа, його здатності "тримати удар, успішно долати перешкоди і наполегливо досягати своїх цілей".
Окрім телефонної розмови, Путін надіслав і письмове привітання, у якому, за словами Ушакова, відзначив "непересічні риси характеру ювіляра, що сприяють його успіху як людини і як політика". Подарунки російський лідер не надсилав.
Ушаков також поділився однією деталлю розмови, яка стосується самого Трампа.
"Можу навіть привідкрити секрет, що цифра 80 не зовсім симпатична Дональду Трампу, тому що він повний енергії і сил", - сказав помічник Путіна.
Окрім вітань, обговорили "ключові теми поточної міжнародної ситуації", питання розвитку двосторонніх російсько-американських відносин і "можливі контакти представників з обох сторін".
Окремо вони поговорили про ситуацію навколо Ірану і меморандум про взаєморозуміння, що готується між США та Ісламською Республікою.
"Дональд Трамп сказав, що домовленість близька і він розраховує, що підсумки складних, але зрештою успішних переговорів можуть бути оприлюднені", - переказав Ушаков слова американського президента.
Нагадаємо, 14 червня 2026 року Дональд Трамп відзначає 80-й день народження - він є найстаршим президентом в історії США. Конституція країни містить лише мінімальне обмеження за віком для глави держави (35 років), верхньої межі немає.
Телефону розмову 14 червня з президентом США мав і Володимир Зеленський.