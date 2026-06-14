Трамп поговорил с Путиным, отправит посланников в Москву: что говорит Кремль о звонке

По словам Ушакова, беседа двух лидеров носила "дружеский и откровенный характер" и длилась около часа. Помощник Путина отдельно уточнил точный хронометраж - ровно 55 минут.

"Дональд Трамп был тронут сказанным Путиным, поблагодарил, отметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом", - рассказал Ушаков.

По его словам, общение проходило "неформально и не без доли юмора".

Украина: что, по версии Москвы, сказал Трамп

По словам Ушакова, Трамп во время разговора вновь высказался за прекращение боевых действий в Украине и выразил готовность "влиять на Киев и европейских партнеров США".

Отдельно помощник Путина сообщил, что президенты договорились о новом визите спецпредставителей Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - в Россию в ближайшее время.

Ультиматум Зеленскому и "напоминание о Холокосте"

Сам Путин, как утверждает Ушаков, заявил Трампу, что "никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя". Российский лидер также подтвердил свой старый тезис: если Владимир Зеленский хочет встречи - "пусть приезжает в Москву".

Ушаков также сообщил, что Путин во время разговора напомнил Трампу, что "Зеленскому не стоит забывать трагедию Холокоста".

Отдельно российский президент выразил Трампу благодарность лично Мелании Трамп - за ее, как выразился Ушаков, "роль в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями".

Что Путин сказал о качествах Трампа

Помощник российского президента пересказал, что Путин во время разговора выразил уважение к "бойцовским качествам" Трампа, его способности "держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво достигать своих целей".

Кроме телефонного разговора, Путин прислал и письменное поздравление, в котором, по словам Ушакова, отметил "незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика". Подарки российский лидер не присылал.

Ушаков также поделился одной деталью разговора, которая касается самого Трампа.

"Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 не совсем симпатична Дональду Трампу, потому что он полон энергии и сил", - сказал помощник Путина.

Не только поздравления: о чем еще говорили

Кроме поздравлений, президенты обсудили "ключевые темы текущей международной ситуации", вопросы развития двусторонних российско-американских отношений и "возможные контакты представителей с обеих сторон".

Отдельно лидеры поговорили о ситуации вокруг Ирана и готовящемся меморандуме о взаимопонимании между США и Исламской Республикой.

"Дональд Трамп сказал, что договоренность близка и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конечном итоге успешных переговоров могут быть обнародованы", - пересказал Ушаков слова американского президента.