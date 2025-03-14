Трамп після дискусій з Путіним заявив про "хороші" шанси завершити війну

"Є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", - написав Трамп.

Окрім цього, американський президент заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими й перебувають у дуже вразливому становищі. Що саме має на увазі Трамп, не уточнив.

"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.

30-денне перемир'я в Україні

Нагадаємо, що під час перемовин делегацій України та США у Саудівській Аравії Вашингтон запропонував ввести 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту, а Київ підтримав цю ініціативу.

Напередодні аналогічні перемовини відбулись між Штатами та Росією. Відомо, що американська делегація відвідала Москву. Однак незадовго до зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.

Водночас, президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію щодо 30-денного перемир'я. Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни.

переговорів Путін заявив, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси".

Трамп, своєю чергою, висловив сподівання, що Росія "вчинить правильно".