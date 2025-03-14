Трамп поговорил с Путиным и заявил о "хороших" шансах завершить войну

"Есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться", - написал Трамп.

Кроме этого американский президент заявил о том, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российскими и находятся в очень уязвимом положении. Что именно имеет в виду Трамп не уточнил.

"Я настойчиво просил Путина пощадить их жизни", - написал он.

30-дневное перемирие в Украине

Напомним, что во время переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии Вашингтон предложил ввести 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта, а Киев поддержал эту инициативу.

Накануне аналогичные переговоры состоялись между Штатами и Россией. Известно, что американская делегация посетила Москву, однако незадолго до встречи помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев рассчитывает на давление США, чтобы принудить Москву к завершению войны.

В ходе переговоров Путин заявил, что он якобы "поддерживает" идею США ввести режим прекращения огня между Украиной и Россией на 30 дней, но его беспокоят "нюансы".

Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что Россия "поступит правильно".