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Трамп поговорив із Трюдо напередодні G7: торкнулися теми війни в Україні

Неділя 23 лютого 2025 05:26
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Трамп поговорив із Трюдо напередодні G7: торкнулися теми війни в Україні Фото: Дональд Трамп і Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 22 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Їхній дзвінок відбудуться напередодні віртуальної зустрічі країн G7, яка відбудеться в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час бесіди два лідери заявили, що з "нетерпінням чекають" майбутнього дзвінка G7, який ознаменує третю річницю російсько-української війни. Іншими країнами-учасниками G7 є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

"Лідери висловили гордість за видатні досягнення команд обох країн, які зустрілися у запеклому хокейному чемпіонаті. Обговорення перейшло до понеділкової наради G7, яка ознаменує третю річницю вторгнення і війни в Україні. Прем'єр-міністр Трюдо підтримав бажання президента Трампа покласти край війні", - йдеться в заяві Білого дому.

Водночас, згідно із заявою канцелярії прем'єр-міністра Канади, Трюдо також повідомив Трампу про прогрес у стримуванні потоку фентанілу через кордон США і Канади.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому Джастін Трюдо знову відкинув ідею Трампа про те, щоб канал став 51-м штатом США. Прем'єр заявив, що у країни немає таких на намірів.

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