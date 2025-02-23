Трамп поговорил с Трюдо накануне G7: затронули тему войны в Украине

В субботу, 22 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Их звонок состоятся накануне виртуальной встречи стран G7, которая состоится в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ходе беседы два лидера заявили, что с "нетерпением ждут" предстоящего звонка G7, который ознаменует третью годовщину российско-украинской войны. Другими странами-участниками G7 являются Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

"Лидеры выразили гордость за выдающиеся достижения команд обеих стран, которые встретились в упорном хоккейном чемпионате. Обсуждение перешло к понедельничному совещанию G7, которое ознаменует третью годовщину вторжения и войны на Украине. Премьер-министр Трюдо поддержал желание президента Трампа положить конец войне", - говорится в заявлении Белого дома.

В то же время, согласно заявлению канцелярии премьер-министра Канады, Трюдо также сообщил Трампу о прогрессе в сдерживании потока фентанила через границу США и Канады.