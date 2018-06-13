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Трамп піддав критиці ОПЕК через високі ціни на нафту

НовиниЕнергетика    13.06.2018 - 16:44
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами американського президента, "ОПЕК знову взялася за своє"

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп піддав критиці ОПЕК через високі ціни на нафту. Про це він написав у своєму Twitter.

"Ціни на нафту занадто високі, ОПЕК знову взялася за своє. Недобре!" - написав президент США.

Варто зазначити, що в квітні американський лідер вже заявляв про те, що ОПЕК штучно завищує ціни на нафту. "Ціни на нафту дуже сильно штучно завищені - з огляду на рекордні обсяги її видобутку по всьому світу, включаючи повністю завантажені судна на морі", - заявляв Трамп і підкреслював, що такий стан справ неприпустимий.

Нагадаємо, у вівторок повідомлялося, що світові ціни на нафту демонструють зростання на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "великий прогрес" у переговорах з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Так, ціна нафти Brent після заяв Трампа піднялася до 76,55 долара за барель станом на 8:47 за київським часом, а ціна нафти WTI - до 66,24 долара за барель. У середньому ціни на нафту показали зростання в межах 0,1-0,2%.

Нафта Brent торгується нижче 76 доларів за барель У КНДР повідомили, що Трамп і Кім Чен Ин домовилися про візити один до одного
Теги публікації: нефть, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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