Трамп підтвердив дзвінок Путіну та "дуже хорошу розмову" з лідерами ЄС

У ході спілкування з пресою Трампа запитали, чи розмовляв він нещодавно безпосередньо з Путіним. Відповідь лідера США була короткою:

"Так, говорив", - сказав глава Білого дому.

Зазначимо, що за кілька годин до цього у низці ЗМІ була інформація, що Трамп планує зателефонувати як Путіну, так і президенту України Володимиру Зеленському.

Водночас Трамп повідомив журналістам, що за годину до виступу у нього була "дуже хороша розмова" з європейськими лідерами.