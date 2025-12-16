Трамп подтвердил звонок Путину и "очень хороший разговор" с лидерами ЕС

В ходе общения с прессой Трампа спросили, разговаривал ли он недавно непосредственно с Путиным. Ответ лидера США был кратким:

"Да, говорил", - сказал глава Белого дома.

Отметим, что за несколько часов до этого в ряде СМИ была информация, что Трамп планирует позвонить как Путину, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В то же время Трамп сообщил журналистам, что за час до выступления у него был "очень хороший разговор" с европейскими лидерами.