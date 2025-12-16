Трамп підтвердив дзвінок Путіну та "дуже хорошу розмову" з лідерами ЄС
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно розмовляв із главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
У ході спілкування з пресою Трампа запитали, чи розмовляв він нещодавно безпосередньо з Путіним. Відповідь лідера США була короткою:
"Так, говорив", - сказав глава Білого дому.
Зазначимо, що за кілька годин до цього у низці ЗМІ була інформація, що Трамп планує зателефонувати як Путіну, так і президенту України Володимиру Зеленському.
Водночас Трамп повідомив журналістам, що за годину до виступу у нього була "дуже хороша розмова" з європейськими лідерами.
Спроби США домовитись про мир
Як відомо, Трамп неодноразово цього року говорив з російським диктатором Володимиром Путіним у спробах наблизити мир в Україні, однак результату так і не було, поки Вашингтон не запропонував "мирний план" минулого місяця.
Він складався з 28 пунктів і передбачав значні поступки Москві: зокрема, виведення української армії з Донбасу, здачу окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини Росії, скорочення численності ЗСУ, вето на вступ України до НАТО та інші моменти.
План ніби-то складав спецпредставник Трампа Стів Віткофф та російський посланник Кирило Дмітрієв. Однак в США запевняли, що погоджували його з Україною.
Європу та Київ обурив такий "мирний план" - згодом в ході численних зустрічей української делегації з європейцями та американцями план скоротився до 20 пунктів. (Представники США також їздили до Москви). Наразі "мирний план" розподілений на три частини: рамкову угоду, гарантії безпеки та третя частина, в яку входить "план з відновлення післявоєнної України".
Однак, досі проблемним є момент щодо територіальних поступок Росії. На останніх перемовинах щодо плану, які пройшли в Берліні, згоди вдалось дійти щодо 90% питань - про це заявив ЗМІ неназваний американський чиновник.