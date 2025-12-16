ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп подтвердил звонок Путину и "очень хороший разговор" с лидерами ЕС

Вторник 16 декабря 2025 00:30
UA EN RU
Трамп подтвердил звонок Путину и "очень хороший разговор" с лидерами ЕС Фото: Трамп и Путин провели телефонный разговор (коллаж РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой Трампа спросили, разговаривал ли он недавно непосредственно с Путиным. Ответ лидера США был кратким:

"Да, говорил", - сказал глава Белого дома.

Отметим, что за несколько часов до этого в ряде СМИ была информация, что Трамп планирует позвонить как Путину, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В то же время Трамп сообщил журналистам, что за час до выступления у него был "очень хороший разговор" с европейскими лидерами.

Попытки США договориться о мире

Как известно, Трамп неоднократно в этом году говорил с российским диктатором Владимиром Путиным в попытках приблизить мир в Украине, однако результата так и не было, пока Вашингтон не предложил "мирный план" в прошлом месяце.

Он состоял из 28 пунктов и предусматривал значительные уступки Москве: в частности, вывод украинской армии с Донбасса, сдачу оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины России, сокращение численности ВСУ, вето на вступление Украины в НАТО и другие моменты.

План якобы составлял спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев. Однако в США уверяли, что согласовывали его с Украиной.

Европу и Киев возмутил такой "мирный план" - далее впоследствии многочисленных встреч украинской делегации с европейцами и американцами план сократился до 20 пунктов (представители США также ездили в Москву). Сейчас "мирный план" разделен на три части: рамочное соглашение, гарантии безопасности и третья часть, в которую входит "план по восстановлению послевоенной Украины".

Однако, до сих пор проблемным является момент относительно территориальных уступок России. На последних переговорах по плану, которые прошли в Берлине, согласия удалось прийти по 90% вопросов - об этом заявил СМИ неназванный американский чиновник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе