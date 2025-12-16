Трамп подтвердил звонок Путину и "очень хороший разговор" с лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, разговаривал ли он недавно непосредственно с Путиным. Ответ лидера США был кратким:
"Да, говорил", - сказал глава Белого дома.
Отметим, что за несколько часов до этого в ряде СМИ была информация, что Трамп планирует позвонить как Путину, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В то же время Трамп сообщил журналистам, что за час до выступления у него был "очень хороший разговор" с европейскими лидерами.
Попытки США договориться о мире
Как известно, Трамп неоднократно в этом году говорил с российским диктатором Владимиром Путиным в попытках приблизить мир в Украине, однако результата так и не было, пока Вашингтон не предложил "мирный план" в прошлом месяце.
Он состоял из 28 пунктов и предусматривал значительные уступки Москве: в частности, вывод украинской армии с Донбасса, сдачу оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины России, сокращение численности ВСУ, вето на вступление Украины в НАТО и другие моменты.
План якобы составлял спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев. Однако в США уверяли, что согласовывали его с Украиной.
Европу и Киев возмутил такой "мирный план" - далее впоследствии многочисленных встреч украинской делегации с европейцами и американцами план сократился до 20 пунктов (представители США также ездили в Москву). Сейчас "мирный план" разделен на три части: рамочное соглашение, гарантии безопасности и третья часть, в которую входит "план по восстановлению послевоенной Украины".
Однако, до сих пор проблемным является момент относительно территориальных уступок России. На последних переговорах по плану, которые прошли в Берлине, согласия удалось прийти по 90% вопросов - об этом заявил СМИ неназванный американский чиновник.