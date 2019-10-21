Трамп подрывает стабильность мировой экономики, - Лагард

Президент США Дональд Трамп ответственный за большое количество рисков для мировой экономики. Об этом заявила бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает CBS.

Как отмечает Лагард, у президента США "есть много ключей, которые бы разблокировали неопределенность и риски". В частности, по ее словам, торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - подчеркнула она.

Напомним, новая директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что прогнозы глобального экономического роста ухудшаются. В настоящее время мировая экономика переживает фазу "одновременного замедления" темпов развития.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли существенного прогресса в обсуждении первой фазы торгового соглашения. Министр финансов США Стивен Мнучин, который вел переговоры, отметил, что стороны достигли фундаментального понимания ключевых вопросов, однако для достижения результата нужно много работы.