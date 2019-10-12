США и Китай достигли существенного прогресса в вопросе о торговле

Коллаж РБК-Украина

Для финализации договоренностей потребуется до пяти недель

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли существенного прогресса в обсуждении первой фазы торгового соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

После окончания переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ США заявили, что были достигнуты договоренности в вопросах об интеллектуальной собственности, финансовых услугах и крупных закупках продовольственных товаров.

Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин близки к окончанию торговой войны, но для финализации договоренностей потребуется до пяти недель.

Министр финансов США Стивен Мнучин, который вел переговоры, отметил, что стороны достигли фундаментального понимания по ключевым вопросам, однако для достижения результата потребуется много работы.

По его словам, президент Трамп согласился не повышать тарифы на китайский импорт на сумму примерно 250 млрд долларов - эти тарифы должны были начать действовать во вторник.

Ранее сообщалось, что накануне встречи с вице-премьером КНР Лю Хэем Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключить с Китаем ранее оговоренное валютное соглашение.