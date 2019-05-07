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Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике

Новости » Экономика    07.05.2019 - 11:21
Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике
Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

МВФ выступает за снижения напряженности в торговой войне США и Китая

Напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой всей мировой экономике. Об этом на конференции во Франции заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает AFP.

По ее словам, для МВФ важно, чтобы торговые разногласия были разрешены таким образом, чтобы это устраивало всех.

"Поэтому очевидно, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики", - заявила Лагард.

Напомним, ранее цены на нефть резко упали на заявлении президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Американский лидер подчеркнул, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

После этого заявления стало известно, что замглавы Госсовета КНР Лю Хэ сократит свой визит в США. Подчеркивается, что возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения.

 

Китай может отменить торговые консультации в Вашингтоне из-за угроз Трампа
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайМВФ
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