Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике

Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

МВФ выступает за снижения напряженности в торговой войне США и Китая

Напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой всей мировой экономике. Об этом на конференции во Франции заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает AFP.

По ее словам, для МВФ важно, чтобы торговые разногласия были разрешены таким образом, чтобы это устраивало всех.

"Поэтому очевидно, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики", - заявила Лагард.

Напомним, ранее цены на нефть резко упали на заявлении президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Американский лидер подчеркнул, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

После этого заявления стало известно, что замглавы Госсовета КНР Лю Хэ сократит свой визит в США. Подчеркивается, что возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения.