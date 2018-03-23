Трамп подписал бюджет-2018, предусматривающий 620 млн долларов помощи Украине

В новом бюджете США 250 млн долларов выделено на противодействие российской информационной пропаганде

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год. Об этом он сообщил, выступая в Белом доме, передает "Голос Америки".

Как отмечает издание, закон насчитывает 2232 страницы и предусматривает распределение расходов на 1,3 триллиона долларов.

В нем, в частности, увеличено финансирование на поддержку Украины, в этом году помощь составит 620, 7 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

Согласно сообщению посольства Украины в Вашингтоне, в новом бюджете Пентагону выделяется 200 миллионов долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнования 2017 года.

Данные средства должны направить на финансирование конкретных проектов американской поддержки вооруженных сил Украины, в частности, на подготовку военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение.

Кроме того, перечень видов помощи содержит разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,7 млн долларов, что на 10 миллионов превышает расходы прошлого года.

В посольстве Украины также сообщили, что в новом бюджете 250 млн долларов выделено на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам воздействия.

Напомним, ранее в пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность наложить вето на Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.