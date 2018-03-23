Трамп підписав бюджет-2018, який передбачає 620 млн доларів допомоги Україні

У новому бюджеті США 250 млн доларів виділено на протидію російській інформаційній пропаганді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік. Про це він повідомив, виступаючи в Білому домі, передає "Голос Америки".

Як зазначає видання, закон налічує 2232 сторінки і передбачає розподіл видатків на 1,3 трильйона доларів.

У ньому зокрема збільшено фінансування на підтримку України, цього року допомога становитиме 620, 7 млн доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис.

Згідно із повідомленням посольства України у Вашингтоні, за новим бюджетом, Пентагону виділяється 200 мільйонів доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн дол більше за асигнування 2017 року.

Зазначені кошти мають спрямувати на фінансування конкретних проектів американської підтримки збройним силам України, зокрема, на підготовку військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення.

Крім того, перелік видів допомоги містить розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України.

Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено у сумі 420,7 млн доларів, що на 10 мільйонів перевищує відповідні видатки минулого року.

Крім того, у посольстві повідомили, що у новому бюджеті 250 млн доларів виділено на протидію російській інформаційній пропаганді, корупційним діям та іншим заходам впливу.

Нагадаємо, раніше у п'ятницю, 23 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість накласти вето на Консолідований закон про бюджетні асигнуваннz на 2018 рік.