ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Трамп подав до суду на Податкове управління США через нібито витік його декларацій, - Fox News

П'ятниця 30 січня 2026 06:16
UA EN RU
Трамп подав до суду на Податкове управління США через нібито витік його декларацій, - Fox News Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп подав позов проти Податкового управління США на 10 млрд доларів, звинувативши відомство в нібито незаконному витоку його конфіденційних податкових декларацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами представника юридичної команди Трампа, "несумлінний і політично вмотивований" співробітник податкової служби розголосив конфіденційну інформацію, що стосується Трампа, його сім'ї та організації Trump Organization. Зокрема, це нібито було розказано виданням The New York Times і ProPublica.

У позові стверджується, що розголошення інформації було незаконним і завдало шкоди мільйонам людей, порушивши федеральні закони про захист приватного життя.

Підрядник, який опинився в центрі витоку інформації, Чарльз Літтлджон, у жовтні 2023 року визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в несанкціонованому розголошенні інформації з податкових декларацій і відбуває п'ятирічний тюремний термін.

Зокрема, Літтлджон зізнався в крадіжці та витоку податкових декларацій Трампа до газети The New York Times, і в розголошенні конфіденційної податкової інформації щодо заможних осіб виданню ProPublica.

Згідно з позовом, обвинувачений у свідченнях, даних 2024 року, заявив, що всі матеріали Трампа, які він передав, містили інформацію про всі бізнес-активи Трампа.

Раніше Fox News писало, що Літтлджон відмовився давати свідчення перед Конгресом США, скориставшись своїм правом, гарантованим П'ятою поправкою до конституції США, у рамках оскарження вироку.

У пресрелізі Судового комітету від червня 2025 року сказано, що за словами прокурорів Міністерства юстиції, викриття Літтлджона були "безпрецедентними за своїм масштабом і розмахом".

Інші інциденти у США

Нагадаємо, у грудні президент США Дональд Трамп подав до суду на BBC, вимагаючи 10 млрд доларів через наклеп у документальному фільмі Panorama, який вийшов за тиждень до виборів президента у 2024 році.

Також ми писали, що у США стався скандал через можливий витік даних. Днями Politico написало, що влітку 2025 року виконувач обов'язків директора Агенства з кібербезпеки та інфраструктури завантажив у публічну версію ChatGPT службові документи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"
Трамп про завершення війни в Україні: досягаємо "значного прогресу"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві