Трамп подал в суд на Налоговое управление США из-за якобы утечки его деклараций, - Fox News

Пятница 30 января 2026 06:16
UA EN RU
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп подал иск против Налогового управления США на 10 млрд долларов, обвинив ведомство в якобы незаконной утечке его конфиденциальных налоговых деклараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам представителя юридической команды Трампа, "недобросовестный и политически мотивированный" сотрудник налоговой службы разгласил конфиденциальную информацию, которая касается Трампа, его семьи и организации Trump Organization. В частности, это якобы было рассказано изданиям The New York Times и ProPublica.

В иске утверждается, что разглашение информации было незаконным и нанесло ущерб миллионам людей, нарушив федеральные законы о защите частной жизни.

Подрядчик, оказавшийся в центре утечки информации, Чарльз Литтлджон, в октябре 2023 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в несанкционированном разглашении информации из налоговых деклараций и отбывает пятилетний тюремный срок.

В частности, Литтлджон признался в краже и утечке налоговых деклараций Трампа в газету The New York Times, и в разглашении конфиденциальной налоговой информации касающейся состоятельных лиц, изданию ProPublica.

Согласно иску, обвиняемый в показаниях, данных в 2024 году, заявил, что все материалы Трампа, которые он передал, содержали информацию обо всех бизнес-активах Трампа.

Ранее Fox News писало, что Литтлджон отказался давать показания перед Конгрессом США, воспользовавшись своим правом, гарантированным Пятой поправкой к конституции США, в рамках обжалования приговора.

В пресс-релизе Судебного комитета от июня 2025 года сказано, что по словам прокуроров Министерства юстиции, разоблачения Литтлджона были "беспрецедентными по своему масштабу и размаху".

Другие инциденты в США

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подал в суд на BBC, требуя 10 млрд долларов из-за клеветы в документальном фильме Panorama, который вышел за неделю до выборов президента в 2024 году.

Также мы писали, что в США произошел скандал из-за возможной утечки данных. На днях Politico написало, что летом 2025 года исполняющий обязанности директора Агенства по кибербезопасности и инфраструктуры загрузил в публичную версию ChatGPT служебные документы.

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
