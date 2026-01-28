UA

Шефа кібербезпеки США спіймали на "зливі" в ChatGPT, - Politico

Ілюстративне фото: використання ШІ-сервісів в CISA заборонене (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США стався скандал через можливий витік даних. Минулого літа виконувач обов’язків директора Агентства з кібербезпеки та інфраструктури завантажив до публічної версії ChatGPT службові документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що в серпні 2025 року в.о. директора Агентства з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) Мадху Готтумуккала вирішив завантажити до публічної версії ШІ-сервісу ChatGPT документи із позначкою "тільки для службового використання.

Документи не мали статусу секретних, проте містили чутливі дані щодо контрактів, укладених Агентством. Завантаження у публічну модель зробило можливим потенційне використання матеріалів іншими користувачами сервісу OpenAI - а їх там понад 700 мільйонів.

Цікаво, що сам Готтумуккала, наразі найвищий посадовець в CISA, після призначення на посаду просив надати йому спеціальний дозвіл на використання ChatGPT. Зазвичай доступ до ШІ-сервісів блокований через ризики витоку даних.

При цьому інцидент зафіксували кіберсистеми CISA. Вони активували кілька протоколів безпеки. Було розпочато службове розслідування. В CISA, коментуючи ситуацію, заявили, що використовували ChatGPT обмежено та в межах тимчасового дозвілу. Наразі використання публічних ШІ-сервісів в межах Агентства все ще заблоковане.

Агентство з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) - урядова структура в Сполучених Штатах, яка відповідає за захист федеральних мереж від складних кібератак. В тому числі потенційно вона запобігає загрозам з боку державних хакерів Росії та Китаю.

Нагадаємо, що на початку грудня 2025 року в США поставили крапку в ще одному скандалі щодо витоку даних. Виконувач обов'язків генерального інспектора Пентагону передав Конгресу висновки свого розслідування, яке стосується скандалу з месенджером Signal та участі в ньому міністра війни Піта Гегсета.

Сам скандал стався ще у березні 2025 року. Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг отримав доступ до закритого чату у Signal у якому обговорювались удари по позиціях єменських хуситів. Його туди випадково додав на той момент все ще чинний радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Вже 1 травня Трамп оголосив, що звільнив Волца з посади радника з нацбезпеки. Було звільнено керівника апарату Гегсета Джо Каспера та ще трьох посадовців. Сам Гегсет також опинився замішаним у скандалі, через що почалося розслідування.

