Шефа кібербезпеки США спіймали на "зливі" в ChatGPT, - Politico

Видання зазначає, що в серпні 2025 року в.о. директора Агентства з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) Мадху Готтумуккала вирішив завантажити до публічної версії ШІ-сервісу ChatGPT документи із позначкою "тільки для службового використання.

Документи не мали статусу секретних, проте містили чутливі дані щодо контрактів, укладених Агентством. Завантаження у публічну модель зробило можливим потенційне використання матеріалів іншими користувачами сервісу OpenAI - а їх там понад 700 мільйонів.

Цікаво, що сам Готтумуккала, наразі найвищий посадовець в CISA, після призначення на посаду просив надати йому спеціальний дозвіл на використання ChatGPT. Зазвичай доступ до ШІ-сервісів блокований через ризики витоку даних.

При цьому інцидент зафіксували кіберсистеми CISA. Вони активували кілька протоколів безпеки. Було розпочато службове розслідування. В CISA, коментуючи ситуацію, заявили, що використовували ChatGPT обмежено та в межах тимчасового дозвілу. Наразі використання публічних ШІ-сервісів в межах Агентства все ще заблоковане.

Агентство з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) - урядова структура в Сполучених Штатах, яка відповідає за захист федеральних мереж від складних кібератак. В тому числі потенційно вона запобігає загрозам з боку державних хакерів Росії та Китаю.