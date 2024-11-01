Трамп подав до суду на Гарріс, вимагає багатомільярдну компенсацію

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав до суду на телеканал CBS через інтерв'ю з Камалою Гарріс. Воно вийшло в ефір програми новин "60 хвилин" і начебто "вводило глядачів в оману".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
У поданій в четвер, 31 жовтня, до федерального суду Північного округу Техасу скарзі зазначається, що телеканал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа.
Версія, що вийшла в ефір під час програми "60 хвилин" 6 жовтня, не вміщувала інформацію, що в позові називається "словесним салатом" - відповідь Гарріс про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.
"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа до програми "60 хвилин" не відповідають дійсності. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися", - зазначив CBS News.
У позові суд присяжних вимагають відшкодувати збитки на суму близько 10 мільярдів доларів. У ньому йдеться про порушення закону штату Техас, що забороняє неправдиві дії у веденні бізнесу.
Трамп неодноразово критикував телеканал під час передвиборчої кампанії через цей епізод та погрожував відкликати ліцензію на мовлення CBS у разі свого обрання президентом.
Раніше у CBS заявили, що Трамп відмовився від запланованого інтерв'ю з програмою "60 хвилин".
У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори.
Головними суперниками перегонів є Камала Гарріс від демократів і Дональд Трамп від республіканців.
За даними останніх соцопитувань, рейтинги Гарріс і Трампа практично зрівнялися.
У разі програшу Трампа, в низці "хитких" штатів, які завжди визначають результати перегонів, не виключені акти насильства його фанатів.
На думку політолога Володимира Фесенка, для України небезпека нинішніх виборів полягає навіть не у перемозі Трампа, а в політичній кризі, що може спалахнути після голосування через майже однаковий рейтинг кандидатів.
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