Трамп подав до суду на Гарріс, вимагає багатомільярдну компенсацію

У поданій в четвер, 31 жовтня, до федерального суду Північного округу Техасу скарзі зазначається, що телеканал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа.

Версія, що вийшла в ефір під час програми "60 хвилин" 6 жовтня, не вміщувала інформацію, що в позові називається "словесним салатом" - відповідь Гарріс про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.

"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа до програми "60 хвилин" не відповідають дійсності. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися", - зазначив CBS News.

У позові суд присяжних вимагають відшкодувати збитки на суму близько 10 мільярдів доларів. У ньому йдеться про порушення закону штату Техас, що забороняє неправдиві дії у веденні бізнесу.

Трамп неодноразово критикував телеканал під час передвиборчої кампанії через цей епізод та погрожував відкликати ліцензію на мовлення CBS у разі свого обрання президентом.

Раніше у CBS заявили, що Трамп відмовився від запланованого інтерв'ю з програмою "60 хвилин".