Трамп подал в суд на Харрис, требует многомиллиардную компенсацию

Выборы президента США

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы.

Главными соперниками гонки являются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

По данным последних соцопросов, рейтинги Харрис и Трампа практически сравнялись.

В случае проигрыша Трампа, в ряде "шатких" штатов, которые всегда определяют результаты гонки, не исключены акты насилия его фанатов.

По мнению политолога Владимира Фесенко, для Украины опасность нынешних выборов заключается даже не в победе Трампа, а в политическом кризисе, который может вспыхнуть после голосования из-за почти одинакового рейтинга кандидатов.

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