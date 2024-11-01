Трамп подал в суд на Харрис, требует многомиллиардную компенсацию

Дональд Трамп подал в суд на телекомпанию CBS из-за интервью своего соперника от Демократической партии Камалы Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно представлению, в начале октября в эфире было указано, что иск был "изучен" и вводил в заблуждение.
Иск был подан в Окружной суд Северного округа Техаса США. В нем суд просят возместить убытки на не менее $10 млрд.
Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы.
Главными соперниками гонки являются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
По данным последних соцопросов, рейтинги Харрис и Трампа практически сравнялись.
В случае проигрыша Трампа, в ряде "шатких" штатов, которые всегда определяют результаты гонки, не исключены акты насилия его фанатов.
По мнению политолога Владимира Фесенко, для Украины опасность нынешних выборов заключается даже не в победе Трампа, а в политическом кризисе, который может вспыхнуть после голосования из-за почти одинакового рейтинга кандидатов.
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