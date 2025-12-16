Трамп подав на BBC в суд, вимагаючи 10 млрд доларів за нібито наклеп

Президент США Дональд Трамп подав до суду на BBC, вимагаючи 10 млрд доларів через нібито наклеп у документальному фільмі "Panorama".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Позов стосується документального фільму Panorama під назвою "Trump: A Second Chance", який вийшов за тиждень до президентських виборів 2024 року.
Розглядати позов Дональда Трампа проти Британської телерадіокомпанії (BBC) буде федеральний суд в Маямі. Сума позову складає 10 млрд доларів: 5 млрд доларів за наклеп і ще 5 млрд доларів за порушення закону Флориди про оманливу та недобросовісну торговельну практику.
Позов стосується відредагованої версії промови Дональда Трампа 6 січня 2021 року, де BBC, за словами президента США, навмисно спотворила його слова, створивши враження, що він нібито закликав своїх прихильників до насильства і штурму Капітолію.
За версією позивача, монтаж зробив так, ніби він закликав прихильників штурмувати Капітолій, тоді як цих слів він не вимовляв у тій послідовності.
Трамп стверджує, що компанія ВВС навмисно викинула важливі моменти його виступу, тим самим вводячи глядачів в оману.
Також юристи Трампа стверджують, що документальний фільм був створений як частина "зухвалої спроби втрутитися та вплинути на результат виборів на шкоду президенту Трампу".
Водночас BBC вже вибачилася за помилку в редагуванні і пообіцяла не показувати фільм повторно. Більше того, генеральний директор та керівник новин мовника подали у відставку.
Проте Трамп і його команда вважають, що вибачення недостатні, а дії компанії шкодять його репутації.
Уряд Великої Британії та представники BBC вже пообіцяли захищати мовника у суді. Міністр охорони здоров’я Стівен Кіннок зазначив, що BBC має право на захист, а окремі помилки у монтажі не створюють підстав для наклепу.
Нагадаємо, що віднедавна Білий дім відкрив новий розділ офіційного сайту, де публічно критикує медіа та журналістів, звинувачуючи їх у спотворенні висвітлення подій і "упередженості".
З моменту переобрання на посаду президента США Дональд Трамп здобув уже кілька гучних юридичних перемог проти великих медіакомпаній у США. Раніше він подавав позови проти The New York Times, CBS, ABC та видавця The Wall Street Journal через нібито спотворене висвітлення його слів і фактів.
До речі, нещодавно суд у США закрив останню кримінальну справу проти Трампа. Вона була пов'язана з втручанням у вибори, коли він намагався скасувати свою поразку у штаті у 2020 році.