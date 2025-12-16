Трамп подал на BBC в суд, требуя 10 млрд долларов за якобы клевету

Президент США Дональд Трамп подал в суд на BBC, требуя 10 млрд долларов из-за якобы клеветы в документальном фильме "Panorama".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Иск касается документального фильма Panorama под названием "Trump: A Second Chance", который вышел за неделю до президентских выборов 2024 года.
Рассматривать иск Дональда Трампа против Британской телерадиокомпании (BBC) будет федеральный суд в Майами. Сумма иска составляет 10 млрд долларов: 5 млрд долларов за клевету и еще 5 млрд долларов за нарушение закона Флориды о ложной и недобросовестной торговой практике.
Иск касается отредактированной версии речи Дональда Трампа 6 января 2021 года, где BBC, по словам президента США, намеренно исказила его слова, создав впечатление, что он якобы призвал своих сторонников к насилию и штурму Капитолия.
По версии истца, монтаж сделал так, будто он призвал сторонников штурмовать Капитолий, тогда как этих слов он не произносил в той последовательности.
Трамп утверждает, что компания ВВС намеренно выбросила важные моменты его выступления, тем самым вводя зрителей в заблуждение.
Также юристы Трампа утверждают, что документальный фильм был создан как часть "дерзкой попытки вмешаться и повлиять на исход выборов в ущерб президенту Трампу".
В то же время BBC уже извинилась за ошибку в редактировании и пообещала не показывать фильм повторно. Более того, генеральный директор и руководитель новостей вещателя подали в отставку.
Однако Трамп и его команда считают, что извинения недостаточны, а действия компании вредят его репутации.
Правительство Великобритании и представители BBC уже пообещали защищать вещателя в суде. Министр здравоохранения Стивен Киннок отметил, что BBC имеет право на защиту, а отдельные ошибки в монтаже не создают оснований для клеветы.
Напомним, что с недавних пор Белый дом открыл новый раздел официального сайта, где публично критикует медиа и журналистов, обвиняя их в искажении освещения событий и "предвзятости".
С момента переизбрания на пост президента США Дональд Трамп одержал уже несколько громких юридических побед против крупных медиакомпаний в США. Ранее он подавал иски против The New York Times, CBS, ABC и издателя The Wall Street Journal из-за якобы искаженного освещения его слов и фактов.
Кстати, недавно суд в США закрыл последнее уголовное дело против Трампа. Оно было связано с вмешательством в выборы, когда он пытался отменить свое поражение в штате в 2020 году.