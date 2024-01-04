Трамп подав апеляцію до Верховного суду на заборону брати участь у виборах в Колорадо
Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням забезпечити йому можливість брати участь у праймериз, намагаючись таким чином скасувати рішення вищого суду Колорадо, в якому йшлося про те, що Трамп не має права знову обіймати посаду президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Минулого тижня держсекретар штату Мен оголосив, що Трампу також буде заборонено брати участь у праймеріз цього штату. Обидва штати тимчасово відклали свої рішення щодо виключення Трампа з виборчих бюлетенів, щоб їх можна було оскаржити.
Обидва штати проведуть праймеріз 5 березня, але бюлетені необхідно роздрукувати задовго до голосування. Відповідно до федерального закону, бюлетені для виборців з-за кордону мають бути надіслані поштою до 20 січня, а бюлетені для інших виборців мають бути доступні за кілька тижнів.
Трамп заявив, що для суду чи державного чиновника недемократично утримувати його від участі у виборах.
Варто зазначити, що Верховний суд США не зобов'язаний розглядати справу про заборону в Колорадо, але судді, швидше за все, втрутиться в таке важливе питання, і вчені-юристи закликають суд діяти швидко, щоб усі штати наслідували ту саму політику. Без рішення вищого суду країни деякі штати можуть дозволити Трампу брати участь у голосуванні, а інші заборонять йому це робити.
Трампу можуть заборонити брати участь у праймеріз президентських виборів у США
Нагадаємо, що 28 грудня керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Білоуз виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США, яка забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.
20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку. Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.
Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.
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