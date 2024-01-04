Трамп подал апелляцию в Верховный суд на запрет участвовать в выборах в Колорадо

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой обеспечить ему возможность участвовать в праймериз, пытаясь таким образом отменить решение высшего суда Колорадо, в котором говорилось, что Трамп не имеет права снова занимать пост президента.

На прошлой неделе госсекретарь штата Мэн объявил, что Трампу также будет запрещено участвовать в праймериз этого штата. Оба штата временно отложили свои решения об исключении Трампа из избирательных бюллетеней, чтобы их можно было обжаловать.

Оба штата проведут праймериз 5 марта, но бюллетени необходимо распечатать задолго до голосования. Согласно федеральному закону, бюллетени для избирателей из-за границы должны быть отправлены по почте до 20 января, а бюллетени для других избирателей должны быть доступны через несколько недель.

Трамп заявил, что для суда, или государственного чиновника недемократично удерживать его от участия в выборах.

Стоит отметить, что Верховный суд США не обязан рассматривать дело о запрете в Колорадо, но судьи, скорее всего, вмешаются в столь важный вопрос, и ученые-юристы призывают суд действовать быстро, чтобы все штаты следовали одной и той же политике. Без решения высшего суда страны некоторые штаты могут разрешить Трампу участвовать в голосовании, в то время как другие запретят ему это делать.

Трампу могут запретить участвовать в праймериз президентских выборов в США

Напомним, что 28 декабря руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14-й поправке Конституции США, запрещающей участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки. Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Заседание по жалобе запланировано на 4 января 2024 года. Решение суда, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.