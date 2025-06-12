Зеленський розкрив, навіщо Путін імітує переговори з Україною

Президент Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій. Крім того, йому важливо ізолювати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для Bild .

За словами Зеленського, Росії важливо показати президенту США Дональду Трампу, що "між Україною і РФ є дипломатичний міст". На запитання навіщо, президент відповів так:

"Щоб проти Росії не запроваджували санкцій (поки тривають переговори. Тому що Путін завжди може сказати - ред): "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть введені санкції, переговорів більше не буде", - пояснив глава держави.

Також він додав, що росіяни переслідували і другу мету. РФ хотіла "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів (України - ред.) - це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Трамп бачить, що російська сторона "не зовсім відкрита і чесна щодо війни". На думку українського лідера, Росія "просто бреше Трампу".

Також він сказав, що приймає той факт, що президент США неодноразово критикує не тільки Путіна, а й його самого. Зеленський пояснив, що поставиться до цього нормально, якщо це наблизить Україну до закінчення війни. Водночас, він повторив своє переконання.

"На мою думку, Путін не розуміє нічого, крім сили. І в Америки є ця сила. І я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє", - пояснив президент.



Додатково український лідер висловився про санкції. Він вважає, що головною помилкою обмежень полягає в тому, що їх реалізували занадто повільно. Це, своєю чергою, дало Путіну шанс адаптуватися. Зокрема, йдеться про економіку і особливо про військову промисловість.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає. Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде запроваджено жорсткі санкції, тому що він зможе протриматися ще якийсь час", - заявив Зеленський, зазначивши, що санкції мають бути реалізовані зараз.

Крім того, президент наголосив, що чим більшою буде підтримка Україні, тим менше українців загине.

"Люди - це не дрова, які ми кидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей так, як це роблять росіяни", - додав глава держави.