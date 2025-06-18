Трамп "побажав удачі" верховному лідеру Ірану і поставив останній ультиматум

Президент США Дональд Трамп вимагає беззастережної капітуляції Ірану у війні з Ізраїлем та "побажав удачі" верховному лідеру Алі Хаменеї, який не хоче здаватися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
"Безумовна капітуляція означає, що з мене досить. Вони повністю беззахисні, у них зовсім немає протиповітряної оборони", - сказав Трамп.
Президента США запитали, щоб він сказав верховному лідеру Ірану, який заявляє, що його режим не буде здаватися.
"Я скажу: "Бажаю удачі", - відповів він.
Також на питання, чи поставив Трамп Ірану ультиматум, вимагаючи капітуляції, американський лідер відповів: "Можна так сказати. Можливо, останній ультиматум".
Нагадаємо, минулого тижня ізраїльські війська завдали ракетних ударів по Ірану. Вони атакували військові та ядерні об'єкти.
Після цього іранські війська завдали ракетних ударів по Ізраїлю. Для атак вони використовували балістичні ракети.
Відтоді країни щодня обмінюються взаємними атаками.
Днями видання The Wall Street Journal написало, що Іран нібито сигналізує про готовність до деескалації з Ізраїлем.
Пізніше такі чутки підтвердив президент США Дональд Трамп. Але, за його словами, переговори потрібно було вести раніше.
До того ж цього тижня США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Це сталося на тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном.
Трамп також заявив, що розглядає можливість допомоги Ізраїлю в ударах по ядерних об'єктах Ірану.
Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, тільки американські бомби можуть знищити важливий ядерний об'єкт Ірану в Фордо, який розташований у скелі глибоко під землею.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.