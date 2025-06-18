Трамп "пожелал удачи" верховному лидеру Ирана и поставил последний ультиматум

Война Израиля с Ираном и роль США

Напомним, на прошлой неделе израильские войска нанесли ракетные удары по Ирану. Они атаковали военные и ядерные объекты.

После этого иранские войска нанесли ракетные удары по Израилю. Для атак они использовали баллистические ракеты.

С тех пор страны ежедневно обмениваются взаимными атаками.

На днях издание The Wall Street Journal написало, что Иран якобы сигнализирует о готовности к деэскалации с Израилем.

Позже такие слухи подтвердил президент США Дональд Трамп. Но, по его словам, переговоры нужно было вести раньше.

К тому же на этой неделе США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Трамп также заявил, что рассматривает возможность помощи Израилю в ударах по ядерным объектам Ирана.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, только американские бомбы могут уничтожить важный ядерный объект Ирана в Фордо, который расположен в скале глубоко под землей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.