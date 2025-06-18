Трамп "пожелал удачи" верховному лидеру Ирана и поставил последний ультиматум

Президент США Дональд Трамп требует безоговорочной капитуляции Ирана в войне с Израилем и "пожелал удачи" верховному лидеру Али Хаменеи, который не хочет сдаваться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
"Безусловная капитуляция означает, что с меня достаточно. Они полностью беззащитны, у них совсем нет противовоздушной обороны", - сказал Трамп.
Президента США спросили, чтобы он сказал верховному лидеру Ирана, который заявляет, что его режим не будет сдаваться.
"Я скажу: "Желаю удачи", - ответил он.
Также на вопрос, поставил ли Трамп Ирану ультиматум, требуя капитуляции, американский лидер ответил: "Можно так сказать. Возможно, последний ультиматум".
Напомним, на прошлой неделе израильские войска нанесли ракетные удары по Ирану. Они атаковали военные и ядерные объекты.
После этого иранские войска нанесли ракетные удары по Израилю. Для атак они использовали баллистические ракеты.
С тех пор страны ежедневно обмениваются взаимными атаками.
На днях издание The Wall Street Journal написало, что Иран якобы сигнализирует о готовности к деэскалации с Израилем.
Позже такие слухи подтвердил президент США Дональд Трамп. Но, по его словам, переговоры нужно было вести раньше.
К тому же на этой неделе США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне эскалации между Израилем и Ираном.
Трамп также заявил, что рассматривает возможность помощи Израилю в ударах по ядерным объектам Ирана.
Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, только американские бомбы могут уничтожить важный ядерный объект Ирана в Фордо, который расположен в скале глубоко под землей.
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