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Трамп планує зустрітися з Путіним і Сі Цзіньпіном наступного четверга, - NYP

00:37 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
Ілюстративне фото: Путін, Трамп та Сі Цзіньпін (Колаж РБК-Україна)

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном вже наступного тижня. Обговорюватиметься як мінімум одна тема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

За даними видання, тристоронній саміт відбудеться наступного четверга, 19 листопада, на полях щорічної конференції АТЕС у Шеньчжені (Китай). Очікується, що обговорення буде здебільшого присвячене розробці угоди про контроль над ядерним озброєнням.

Представник Білого дому сказав виданню, що обговорення також можуть торкнутися війни в Ірані та Північній Кореї.

Зазначимо, що раніше в неділю Трамп анонсував свій візит до Китаю та практично підтвердив плани провести саміт між трьома країнами.

"Я думаю, одна із зустрічей відбутися з президентом Путіним і президентом Сі Цзіньпіном, і це буде цікаво. Ми обговорюватимемо багато питань, включаючи денуклеаризацію, але ми багато говоритимемо. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить", - говорив президент США журналістам.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями The Wall Street Journal писало, що тристоронній саміт Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може бути під загрозою зриву.

Причина полягає в тому, що США та Китай розходяться у думках щодо формату тристоронньої зустрічі. Пекін наполягає, щоб зустріч була суворо регламентована і з зачитуванням готових заяв, а Вашингтон хоче більш вільному форматі, який би дозволив трьом лідерам активніше обмінятися думками.

Також ми писали, що помічник диктатора РФ Юрій Ушакова нещодавно заявив, що очікувана тристороння зустріч не дозволить повністю вирішити весь комплекс проблем щодо війни Росії проти України.

Докладніше про те, чому максимум Путіна на саміті з Трампом та Сі Цзіньпіном лише загальне фото - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайСі ЦзіньпінДональд ТрампАТЭС