"Поділу світу" не буде. Чому максимум Путіна на саміті з Трампом і Сі Цзіньпіном - спільне фото
Потенційна тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в листопаді є скоріше символічним кроком для кремлівського диктатора, аніж майданчиком для реального "поділу світу".
Таку думку в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" висловив політолог Володимир Фесенко.
За його словами, прагнення провести саміт у форматі трьох провідних держав - це давня "ідея фікс" російського диктатора.
"Путін хоче саме Ялти, Ялти-2. Це давня його мрія. Він хоче бачити себе новим Сталіним, хоча б умовно виглядати як він. Сталін домовлявся з Рузвельтом та Черчіллем, а тут він сподівається домовлятися з Трампом та Сі Цзіньпіном. Для нього надзвичайно важлива сама картинка, навіть без конкретних домовленостей про сфери впливу", - зазначив Фесенко.
Чому саміт у Шеньчжені не стане "новою Ялтою"
Політолог висловив сумнів у тому, що російський диктатор зможе здобути на цій зустрічі щось більше за спільне фото.
По-перше, подібний формат "на полях" великих заходів триває зазвичай від 1 до 2 годин максимум, що унеможливлює ухвалення комплексних рішень. По-друге, самі переговори в такому складі можуть взагалі не відбутися.
"В інтересах Китаю і, сподіваюся, США - це окремі двосторонні переговори. Окремо Трампу домовлятися з Путіним і з Сі Цзіньпіном, а лідеру КНР - окремо з іншими. Це нормально з точки зору тактики. А зустрітися втрьох вони можуть, але чекати якихось сенсацій від цього не варто", - наголосив експерт.
Жодні домовленості не спрацюють без України та ЄС
Навіть за умови найнесприятливішого для України сценарію, будь-які кулуарні домовленості між трьома країнами залишаться лише на папері, якщо їх не підтримають Київ та європейські партнери.
Експерт нагадав, що спроби вирішувати долю безпеки без урахування позиції України вже неодноразово зазнавали краху, що зокрема яскраво показав досвід минулорічного саміту в Анкориджі.
Повну версію розмови з Фесенком чекайте на каналі "ЦЕ БАЗА" у Youtube вже незабаром.
Предісторія та контекст:
Ініціатива Кремля: За даними ЗМІ, 9 жовтня Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом запропонував провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Шеньчжені (18–19 листопада), аби обговорити завершення війни в Україні.
Реакція Зеленського: Глава держави підкреслив, що вихід Путіна з міжнародної ізоляції вже почався, але зауважив: якщо обговорюватиметься Україна, з Києвом обов'язково мають проконсультуватися.
Позиція МЗС: Очільник МЗС Андрій Сибіга гостро розкритикував ідею кулуарних переговорів без України, адже це лише стимулюватиме агресію РФ.
Стан переговорів: Трамп припустив можливість зустрічі для обговорення ядерного роззброєння. Водночас у Кремлі визнають, що чіткої згоди Вашингтона та Пекіна чи сформованого порядку денного станом на середину жовтня немає.