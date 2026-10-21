Кремль не вірить у швидкий мир з Україною у разі зустрічі Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна

Очікувана тристороння зустріч російського диктатора Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа на саміті АТЕС у Шеньчжені не дозволить повністю врегулювати українську кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника голови Кремля Юрія Ушакова інформаційній службі " Вєсті ".

За словами представника Кремля, за один переговорний раунд розв'язати увесь комплекс проблем навколо України неможливо.

"Як можна все вирішити? Якщо зустріч триватиме годину, дві, п'ять годин - все одно всі проблеми не вирішити", - зауважив Ушаков.

Він також додав, що експерти вже визначили основні теми для обговорення під час майбутньої тристоронньої зустрічі.

У Кремлі стверджують, що всі сторони підтвердили готовність до проведення саміту "трійки", а сам захід уже пропрацьований експертами.

Тепер ключовою умовою залишається присутність усіх трьох лідерів в одному місці та в один час.

Коментуючи можливі порівняння переговорів із "новою Ялтою", Ушаков зазначив, що у разі проведення зустрічі вона викликає велику хвилю аналітики.

"Я думаю, що якщо зустріч відбудеться, буде шторм коментарів, оцінок. Там знайдуть, як назвати цю зустріч", - підсумував помічник російського диктатора.