Трамп планує знову вивести США з важливої кліматичної угоди

Колишній президент США Дональд Трамп хоче знову вийти з Паризької кліматичної угоди у разі своєї перемоги на виборах.

Про це заявила речниця передвиборчої кампанії Трампа Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними Politico, американські консерватори роками готували підґрунтя для того, щоб Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, повернувшись до влади. Для цього розробляється низка указів, які Трамп повинен швидко підписати у разі повернення в Білий дім, розповів Politico знайомий з цим процесом юрист.

Politico звернулося до речниці передвиборчої кампанії Трампа та отримало підтвердження щодо таких намірів колишнього президента США.

" Так, він сказав, що буде (виводити США з кліматичної угоди - ред.)", - відповіла Лівітт.

Як зазначає Politico, такі плани Трампа не є несподіванкою, оскільки він вже одного разу виводив США з цієї угоди, а також виступав проти неї під час теледебатів з чинним президентом Джо Байденом. Під час дебатів Трамп називав угоду "обкраданням США" та "катастрофою".

Наразі існує "кілька різних версій" проектів указів про вихід США з угоди, які Трамп повинен підписати, повідомив Politico юрист, знайомий із процесом. Одна з версій, за його словами, передбачає вихід США з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Вихід з Рамкової конвенції ООН був би набагато більш різким кроком, зазначає Politico, оскільки це фактично припинило б участь США в глобальних кліматичних переговорах, зруйнувавши міжнародне співробітництво. Речниця передвиборчої кампанії Трампа цю інформацію коментувати відмовилась.

США приєдналися до Паризької угоди 2015 року за президента Барака Обами. У 2020 році Трамп, який на той час обіймав посаду президента, оголосив, що США виходять з угоди. Через рік, після приходу до влади Джо Байдена, Вашингтон знову повернувся до угоди.

Паризька кліматична угода була укладена у 2016 році задля протидії змінам клімату шляхом утримання зростання середньої світової температури, зниження викидів парникових газів і тому подібне.