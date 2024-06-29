ua en ru
Сб, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп планує знову вивести США з важливої кліматичної угоди

Вашингтон, Субота 29 червня 2024 17:31
UA EN RU
Трамп планує знову вивести США з важливої кліматичної угоди Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній президент США Дональд Трамп хоче знову вийти з Паризької кліматичної угоди у разі своєї перемоги на виборах.

Про це заявила речниця передвиборчої кампанії Трампа Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними Politico, американські консерватори роками готували підґрунтя для того, щоб Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, повернувшись до влади. Для цього розробляється низка указів, які Трамп повинен швидко підписати у разі повернення в Білий дім, розповів Politico знайомий з цим процесом юрист.

Politico звернулося до речниці передвиборчої кампанії Трампа та отримало підтвердження щодо таких намірів колишнього президента США.

"Так, він сказав, що буде (виводити США з кліматичної угоди - ред.)", - відповіла Лівітт.

Як зазначає Politico, такі плани Трампа не є несподіванкою, оскільки він вже одного разу виводив США з цієї угоди, а також виступав проти неї під час теледебатів з чинним президентом Джо Байденом. Під час дебатів Трамп називав угоду "обкраданням США" та "катастрофою".

Наразі існує "кілька різних версій" проектів указів про вихід США з угоди, які Трамп повинен підписати, повідомив Politico юрист, знайомий із процесом. Одна з версій, за його словами, передбачає вихід США з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Вихід з Рамкової конвенції ООН був би набагато більш різким кроком, зазначає Politico, оскільки це фактично припинило б участь США в глобальних кліматичних переговорах, зруйнувавши міжнародне співробітництво. Речниця передвиборчої кампанії Трампа цю інформацію коментувати відмовилась.

США приєдналися до Паризької угоди 2015 року за президента Барака Обами. У 2020 році Трамп, який на той час обіймав посаду президента, оголосив, що США виходять з угоди. Через рік, після приходу до влади Джо Байдена, Вашингтон знову повернувся до угоди.

Паризька кліматична угода була укладена у 2016 році задля протидії змінам клімату шляхом утримання зростання середньої світової температури, зниження викидів парникових газів і тому подібне.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. За президентську посаду будуть боротися Джо Байден та Дональд Трамп.

Днями між ними відбулися перші теледебати, в яких Байден зазнав явної поразки. Більше про дебати кандидатів в президенти - читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Угода по клімату
NEWS
Як будуть діяти графіки відключення світла 30 червня: відповідь "Укренерго"
Як будуть діяти графіки відключення світла 30 червня: відповідь "Укренерго"
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США