Трамп планирует снова вывести США из важного климатического соглашения

Бывший президент США Дональд Трамп хочет снова выйти из Парижского климатического соглашения в случае своей победы на выборах.

Об этом заявила представитель предвыборной кампании Трампа Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным Politico, американские консерваторы годами готовили почву для того, чтобы Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения, вернувшись к власти. Для этого разрабатывается ряд указов, которые Трамп должен быстро подписать при возвращении в Белый дом, рассказал Politico знакомый с этим процессом юрист.

Politico обратился к представителю предвыборной кампании Трампа и получил подтверждение таких намерений бывшего президента США.

"Да, он сказал, что будет (выводить США из климатического соглашения - ред.)", - ответила Ливитт.

Как отмечает Politico, такие планы Трампа не являются неожиданностью, поскольку он уже однажды выводил США из этого соглашения, а также выступал против него во время теледебатов с действующим президентом Джо Байденом. Во время дебатов Трамп называл соглашение "обворовыванием США" и "катастрофой".

В настоящее время существует "несколько разных версий" проектов указов о выходе США из соглашения, которые Трамп должен подписать, сообщил Politico юрист, знакомый с процессом. Одна из версий, по его словам, предполагает выход США из Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Выход из Рамочной конвенции ООН был бы гораздо более резким шагом, отмечает Politico, поскольку это фактически прекратило участие США в глобальных климатических переговорах, разрушив международное сотрудничество. Представитель предвыборной кампании Трампа эту информацию комментировать отказалась.

США присоединились к Парижскому соглашению 2015 года при президенте Бараке Обаме. В 2020 году Трамп, занимавший в то время пост президента, объявил, что США выходят из соглашения. Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Вашингтон снова вернулся к соглашению.

Парижское климатическое соглашение было заключено в 2016 году для противодействия изменениям климата путем удержания роста средней мировой температуры, снижения выбросов парниковых газов и т.п.