Трамп обіцяє закрити небо над США системою ППО "Залізний купол"

Зустріч Дональда Трампа з виборцями

Нагадаємо, під час мітингу у Вашингтоні 19 січня, Трамп пообіцяв оперативно закінчити війни в Україні й на Близькому Сході та не допустити Третьої світової.

Також обраний лідер обіцяє розкрити секретні документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді.

Крім того, глава республіканців тотально приписав собі заслугу досягнення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газа.

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