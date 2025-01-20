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Трамп у переддень інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні

Понеділок 20 січня 2025 01:38
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Трамп у переддень інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні Фото: обраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та не допустити Третьої світової війни. І підкреслив, що він та його команда дуже близько до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ політика під час мітингу на Capitol One Arena у Вашингтоні 19 січня.

"Я закінчу війну в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та відверну Третю світову війну. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього", - сказав Трамп.

Миротворчі обіцянки Дональда Трампа

Впродовж своєї передвиборчої кампанії, кандидат від республіканців і його команда неодноразово обіцяли закінчити війну в Україні за 100 днів.

З цією метою Трамп обіцяв зустрітися з і провести переговори з Володимиром Путіним.

У грудні новообраний президент США вже озвучував обіцянку закінчити війну в Україні та не допустити Третьої світової.

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Дональд Трамп
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